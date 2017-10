Justitie Zes jaar na de feiten kennen vader en dochter hun straf in moordzaak Schellebelle

En zo komt er een eind aan een rechtszaak die maar liefst zes jaar lang heeft aangesleept, want het was op 11 juli 2011 dat vader Prosper z'n zoon Eddy met een smoes naar zijn huis in Schellebelle lokte. Geld, seks, gokken en drugs, het zat allemaal in de zogenoemde 'opritmoord'. Voor Prosper was zijn veeleisende zoon een lastpak geworden, sinds hijzelf een geheim koppel vormde met zijn eigen dochter Berlinda, en hij zijn geld ook liever aan haar besteedde. Terwijl de vader wat verderop in de straat koffie ging drinken, liet hij twee huurdoders in zijn bureau wachten op zijn zoon. Toen die aankwam, kreeg hij vier kogels in zijn lichaam. Op de oprit volgde dan het genadeschot. Omdat onder meer de zaak niet langer voor assisen maar voor een correctionele rechtbank berecht moest worden, loopt de gerechtsgang vertraging op. Maar nu, zes jaar later, is de zaak dus beslecht.