Eerste schooldag bij de allerkleinsten in Belleveer Schellebelle

Het was een spannende dag voor veel kinderen, en ook voor hun ouders. Want na twee maanden zomervakantie was het tijd om weer naar school te gaan. En die eerste schooldag vindt de ene al wat leuker dan de andere. Sommigen stonden deze ochtend met een klein hartje voor het eerst voor die grote schoolpoort. Maar in de Vrije Basisschool Belleveer in Schellebelle, bij Wichelen, was het ijs al snel gebroken. Daar hebben ze met een heus feestje en een DJ de start van het nieuwe schooljaar goed afgetrapt.