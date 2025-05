Zowel de Vlaamse regering als de provincie willen investeren in de verdere uitbouw van het toerisme in de Scheldevallei, en het veer aan de stroom in Schellebelle speelt daarin een belangrijke rol. Daarom heeft Vlaams minister voor Toerisme Melissa Depraetere er deze ochtend een bezoek aan gebracht. Samen met de gedeputeerde verkende ze de overzetboot, de wandelpaden van de Kalkense Meersen en de lokale horeca.