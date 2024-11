Matthias Diependaele (N-VA) bij lingeriefabrikant in Schellebelle: "Weg met onnodige regels vanuit Europa"

"We gaan maatregelen nemen om het kader waarin ondernemers moeten werken te verbeteren, en we moeten af van onnodige regels die door Europa worden opgelegd." Dat zei minister-president Matthias Diependaele vandaag tijdens een bedrijfsbezoek aan lingerieproducent Van De Velde in Schellebelle. Hij ging er even aan de slag in het kader van de Dag van de Ondernemer. En dat is dan een weer een initiatief van zelfstandigenorganisatie Unizo. Die wil daarmee ondernemers in de spotlight zetten en de dialoog tussen de bedrijven en de overheid op gang houden.