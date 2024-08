Veerboot hersteld - Opnieuw dienstverlening in Schellebelle op vrijdag, zaterdag en zondag

In Schellebelle, bij Wichelen, is de veerboot Roger Raveel hersteld. De boot zal vanaf morgen opnieuw heen en weer varen op de Schelde, en dat voorlopig volgens de tijdelijke dienstregeling die vorige maand is ingevoerd, namelijk op vrijdag, zaterdag en zondag. Ondertussen werkt MDK, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, verder aan de uitbreiding van de dienstverlening. Die hangt vooral af van de aanwerving van extra personeel. De veerboot Roger Raveel raakte 2 weken geleden zwaar beschadigd toen drijvend afval in de roerpropeller terecht kwam. De voorbije dagen werd de boot in een droogdok hersteld.