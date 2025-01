In Schellebelle nemen ze afscheid van de 100-jarige William Van de Velde. Van de Velde is de grondlegger van het bekende lingeriemerk. Hij heeft het merk nationale bekendheid gegeven en zijn bedrijf groeide uit tot de Belgische top in de lingerie-industrie. Een levenswerk dat hij doorgegeven heeft aan zijn kinderen. De laatste jaren bracht hij door in een woonzorgcentrum in Destelbergen. In augustus zou hij 101 worden