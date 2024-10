In Schellebelle zal er morgen en overmorgen tijdelijk geen veerdienst zijn in Schellebelle. De reden is een dringend en onverwacht onderhoud van de veerboot Roger Raveel. MDK, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust dat personenvervoer over water coördineert, betreurt het ongemak voor de gebruikers van het veer. Normaal zal de veerdienst vrijdag in Schellebelle opnieuw beschikbaar zijn.