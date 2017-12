Nieuws Uiterst zeldzame grote rosse vleermuis gespot in Hamme

In Hamme is de uiterst zeldzame ‘grote rosse vleermuis’ waargenomen. Het is nog maar de tweede keer dat deze soort in België is gespot. Het Waasland blijkt een echt paradijs te zijn voor vleermuizen. 16 van de 18 soorten die in Vlaanderen voorkomen, vind je in het Waasland. Ook de uitgestorven gewaande mopsvleermuis werd 2 jaar geleden in Sint-Niklaas ontdekt en heeft zich er intussen permanent gevestigd.