Cinema Palace in Aalst tijdelijk gesloten na brand die rookontwikkeling veroorzaakt

In de Bert Van Hoorickstraat in Aalst is gisteravond kort brand ontstaan in de Cinema Palace. Dat gebeurde rond zeven uur in een projectieruimte van de bioscoop, een uur voor er een filmvoorstelling zou beginnen. Op dat moment was er enkel personeel aanwezig. Dat kon de brandweer tijdig verwittigen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand, een oververhitte transfo, is intussen aangepakt. Vanaf morgenavond kunnen de filmvoorstellingen in de Palace worden hervat.