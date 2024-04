In de Waaslandhaven zijn gisteravond een trein en een vrachtwagen met elkaar in aanrijding gekomen. Er raakten ook nog drie auto's betrokken bij het ongeval. De Nederlandse truckchauffeur had de signalisatie niet gezien en is door het rode licht gereden. In het havengebied zijn bijna alle overwegen beveiligd met knipperlichten en een belsignaal, maar zonder slagbomen. Het is dus niet de eerste keer dat er zulke ongevallen gebeuren op het spoor in de haven. Maar dat aantal is wel fel geminderd, dankzij ingrepen van Infrabel.