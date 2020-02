Hoewel het in Aalst zelf geen issue meer is, blijft de publieke opinie zich nog steeds druk maken over de stoet van eergisteren. Zo krijgt burgemeester Christoph D'Haese het zwaar te verduren op sociale media. Hij ontvangt massaal negatieve commentaren op een filmpje dat hij deelde van de stoet. De burgemeester kreeg online ook al doodsbedreigingen. Opvallend: ook heel wat andere Aalstenaars krijgen haatberichten. Zelfs Vlaams Belang-politicus Kristof Slagmulder, die van Derderleeuw is, ontving haatreacties over het carnaval in Aalst.