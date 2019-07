Een gezin uit Zottegem is nog altijd op zoek naar de man of vrouw die hun pony de verdrinkingsdood heeft ingejaagd. Gisteren raakte bekend dat iemand hun pony's zou hebben vrijgelaten, om nadien één van de dieren het zwembad in te duwen en te laten verdrinken. De schrik zit erin dat er een dierenbeul aan het werk is. In Zottegem én Herzele. Want daar werden afgelopen weekend nog messen gevonden in paardenweides. De politie voert een onderzoek. Ondertussen is het getroffen gezin de schok nog lang niet te boven.