Met de verkiezingen in aantocht, heeft de PVDA van Sint-Niklaas heeft zijn klimaat-plan voor de stad voorgesteld. PVDA wil onder andere een stadsbedrijf voor groene energie oprichten zoals in sommige Duitse en Deense steden. De partij wil ook de auto zo veel mogelijk uit de stad weren en inzetten op gratis openbaar vervoer. PVDA wil ook af van het Diftar-systeem, een verschillende berekening voor de huisvuil-ophaling per gezin. Volgens de partij zou dat leiden tot een ver-drievoudiging van de kosten. Om het afval te beperken pleit de partij voor herstel-ateliers en spullen-bibliotheken waar je zaken kan ontlenen die je maar af en toe nodig hebt. Maar het meest opvallende voorstel is toch de creatie van een zonnepark op het asbest-stort van SVK.