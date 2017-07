TV Oost Nieuws van 23 juli 2017

Na een hevige woningbrand vannacht in de Oude Steenweg in Geraardsbergen zijn drie mensen overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen is in levensgevaar. Het vuur brak uit rond half vier. Twee woningen liepen zoveel schade op dat zijn onbewoonbaar zijn verklaard. Vier anderen huizen en een wagen raakten door de hitte ook beschadigd. Een branddeskundige kon ondertussen al vaststellen dat er geen kwaad opzet in het spel is.