Omstreden haan en kippen in Schellebelle mogen dan toch blijven van rechter

Over twee weken beslist de raadkamer in Dendermonde of de enige verdachte van de moord op Brian Borms buiten vervolging wordt gesteld. De verdediging van de man én het parket zijn er, na jaren onderzoek, van overtuigd dat hij niets met de verdwijning van de Zelenaar te maken heeft. Verdwijning, want officieel is Borms nog altijd vermist. Al sinds 31 mei 2017. Die dag zou hij naar Antwerpen zijn gegaan, vermoedelijk om drugs aan te kopen. Zijn gsm-signaal wordt het laatst opgepikt in een afgelegen gebied in Zele. De speurders zijn er al vrij vlug van overtuigd dat Borms, toen 24, is vermoord. Hoofdverdachte is een veertiger uit Zele, ook iemand uit het drugsmilieu. In zijn woning is DNA van Borms aangetroffen. Veel meer bewijzen tegen de man zijn er kennelijk niét. Want ook het openbaar ministerie vermoedt, na jarenlang vruchteloos zoeken, dat de man niets met de dood van Borms te maken heeft. Al zal de veertiger nog niet meteen vrijkomen. De man is namelijk geïnterneerd, als gevolg van een andere zaak.