Sport Oliver Naesen en Tom van Asbroeck voor nationale ploeg in Baloise Belgium Tour

Oliver Naesen en Tom van Asbroeck koersen volgende week uitzonderlijk nog eens in hetzelfde team. Ze maken allebei deel uit van de nationale ploeg in de Baloise Belgium Tour. Zowel Ag 2 R, de ploeg van Naesen, als Cannondale-Drapac, waar van Asbroeck rijdt, start niet. Vandaar het idee van een aantal profs om in de nationale trui te rijden. Ook Keukeleire, Vandenbergh en Bakelants sluiten aan. De Baloise Belgium Tour, die we ook kennen als de ronde van België, start volgende week woensdag in Lochristi.