Aalsterse studente met topsportstatuut zoekt balans tussen sportcarrière en hogeschool

Eén dag na het grote titelfeest in Aalst volgt mogelijk overmorgen al een ontnuchtering. Want de kans bestaat dat Eendracht Aalst woensdag geen licentie zal krijgen om te promoveren naar eerste nationale. Financiëel is de club nog te wankel. En ook op het vlak van infrastructuur moeten er nog een paar zaken aangepast worden, zoals de verlichting. De stad, die eigenaar is van het stadion, wil dat in orde maken. Tenminste als de club op een goede manier wil samenwerken. Want het water tussen de Turkse eigenaars en het stadsbestuur is op dit moment heel diep. De club maakt zich sterk dat het allemaal wel in orde komt.