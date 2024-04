Lokeren-Temse heeft licentie voor 1B beet

Bij één van de beste handbalclubs van het land spelen én voor kleuterleidster studeren. Het is geen gemakkelijke combinatie. Zeker niet als je vier keer per week moet trainen in Sint-Truiden en de dag erna verwacht wordt op school in Aalst. Ik zou zelf niet weten hoe ik dat zou volhouden, maar Padmé Van Nieuwenbergh speelt het wel klaar. De jonge vrouw van 20 zit in haar tweede jaar aan de hogeschool en staat op een zucht van de titel in de eerste klasse van het handbal bij de vrouwen. Topsport en studeren lukt haar, dankzij veel doorzettingsvermogen en de juiste begeleiding van de Odisee Hogeschool.