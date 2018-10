"Niet Schieten", de film over de Bende Van Nijvel in avant-première

In Antwerpen gaat woensdagavond "Niet Schieten" in avant-première, de langverwachte film over de overval van de Bende van Nijvel in Aalst, in 1985. Het scenario van de film is grotendeels gebaseerd op het levensverhaal van David Van de Steen. Hij overleefde als enige van zijn gezin de bloedigste aanslag van de Bende, die op de Delhaize van Aalst. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Jan Decleir, die de grootvader van David speelt, maar ook Louis Talpe en Viviane De Muynck spelen mee. De film werd in de loop van vorig jaar gedraaid, en komt volgende week woensdag in de zalen voor het grote publiek. Maar vanavond dus avant-première.