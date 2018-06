Lindemans Aalst schrijft zich in voor Champions League

Kort sportnieuws: volleybalclub Lindemans Aalst heeft beslist om zich als derde Belgische club in te schrijven voor de Champions League. Het is een unieke kans voor de spelers om zich op het hoogste Europese toneel te kunnen tonen, zo meldt de club. Voor Lindemans Aalst zal hierdoor alles wel wat vroeger beginnen, want de eerste ronde is al voorzien op 12 en 19 september van dit jaar. Uniek ook omdat, na twee eerdere campagnes buitenshuis, de wedstrijden nu in de eigen zaal in Schotte zullen gespeeld kunnen worden, zegt de club nog.