In Knesselare, bij Aalter, hebben familie, vrienden, supporters en de wielerwereld afscheid genomen van Bjorg Lambrecht. De wielrenner van 22 uit het team van Lotto-Soudal kwam vorige week om het leven na een val in de ronde van Polen. De Kerk zat overvol en buiten volgden honderden mensen alles op een groot scherm. Het dorpscentrum was speciaal voor de uitvaart verkeersvrij gemaakt.