Politiek Herman De Croo: 80 jaar oud en 50 jaar in parlement

En we eindigen ons nieuws in het Vlaams parlement. Daar is vanmorgen de vijftigste verjaardag gevierd van Herman De Croo als volksvertegenwoordiger. In 1968 kwam de toen 28-jarige Oost-Vlaamse liberaal uit Brakel voor de eerste keer in de Kamer terecht. Sindsdien is hij bij elke verkiezing opnieuw verkozen, vijftig jaar lang, en dat is uitzonderlijk.