'Staaf voor burgemeester', cafébaas en OCMW-raadslid uit Haaltert verrast met ludieke verkiezingsaffiches

In Haaltert is de verkiezingscampagne op gang gekomen. Daar keek cafébaas Vincent Van Impe van 't Pleintje vanmorgen raar op, toen hij zijn café binnenging. Overal hingen affiches met 'Staaf, voor burgemeester'. Staaf is de bijnaam van Vincent. Een ludieke actie van enkele vrienden van de cafébaas. Van Impe miste bij de vorige verkiezingen op een haar na een plekje in de gemeenteraad. En dat mag niet opnieuw gebeuren, vinden z'n vrienden. Verschillende partijen in Haaltert trokken ook aan de mouw van Vincent, maar uiteindelijk blijft hij de N-VA trouw. Zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, die is dus duidelijk begonnen.