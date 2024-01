Er is opvallend minder discriminatie op de huurmarkt van woningen in Sint-Niklaas dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de vzw LEVL, een organisatie die opkomt voor mensen met een migratieachtergrond. Waar vier jaar geleden nog vier op de tien mensen van Marokkaanse origine systematisch benadeeld werden door makelaars op de huurmarkt, is dat aantal nu gehalveerd. Bij de private verhuurders is de discriminatie op basis van afkomst zelfs meer dan gehalveerd. Daar kregen in 2019 zes op de tien mensen met een Marokkaans klinkende naam het deksel op de neus, nu gemiddeld nog iets meer dan 2. Er is dus een kentering aan de gang, maar het werk is nog niet gedaan, zo klinkt het bij de stad.