Grote cannabisplantage aangetroffen in villa op Heide in Waasmunster

In de Patrijzenlaan in Waasmunster heeft de politie een grote wietplantage opgerold. De plantage bestond uit ruim 700 cannabisplanten, dat schrijven diverse kranten. Het parket wil niks bevestigen omdat het onderzoek nog lopende is. Op de keuken en de woonkamer na zou deze villa volledig vol met planten hebben gestaan. Een veertiger uit Sint-Niklaas zou kort na de inval zijn opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. En hoewel het in de buurt niet de eerste keer is, was de ontdekking van deze cannabisplantage toch nog een verassing.