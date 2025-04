Waasmunster weert sluipverkeer door Heide door knip en eenrichtingsverkeer

De gemeente Waasmunster heeft tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd op de Heide om sluipverkeer te weren en om de verkeersveiligheid te verhogen. Tijdens de langdurige wegenwerken op de N446, en ook bij file op de autosnelweg E17, kregen verschillende straten op de Heide met heel wat sluipverkeer af te rekenen. Onder meer de bermen zijn daardoor op verschillende plaatsen kapotgereden. Daarom is er in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingevoerd. En op de Oudeheerweg-Heide is er nu ook een knip. De maatregelen zullen na 3 maanden geëvalueerd worden, om te bekijken of en hoe er moet worden bijgestuurd.