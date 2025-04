Waasmunster: Auto knalt tegen boom, bestuurder en nummerplaten spoorloos

Op de Pontravelaan in Waasmunster knalde gisteravond een peperdure Audi tegen een boom. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleken de nummerplaten van de wagen gehaald. De bestuurder reed in de richting van de Neerstraat, maar in een bocht ging het mis. Hij verloor de controle over z'n auto en botste frontaal tegen een boom. Daarbij liep de wagen van zo’n 150.000 euro zware schade op. Toen de hulpdiensten arriveerden, stonden er vier jonge mannen naast de wagen. Maar geen van hen bleek de bestuurder te zijn. Ook de nummerplaten bleken van de auto afgehaald te zijn. Na een half uur daagde de bestuurder dan toch op. Hij moest een alcoholtest afleggen, die negatief was. Waarom de bestuurder niet ter plaatse bleef en de nummerplaten van de auto gehaald werden, is niet duidelijk.