DHC Waasmunster strandt in de halve finales van de beker: "Toch knap dat we hier stonden"

In het handbal bij de vrouwen is DHC Waasmunster er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de beker van België. DHC, in het groen, verloor in eigen huis de confrontatie tegen meervoudig bekerwinnaar Sint-Truiden met 19-27. Die score is een beetje overdreven voor het spelbeeld, want tot aan de rust ging het nog gelijk op met 11 tegen 12. Maar tegen het einde van de tweede helft sloeg de vermoeidheid toe. De laatste tien minuten nam Sint-Truiden meer en meer afstand. En die voorsprong gaf het niet meer uit handen.