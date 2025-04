Drie rijstroken versperd op E17 na ongeval net voor parking Kalken

Op de E17 in de richting van Gent zijn deze voormiddag drie rijstroken versperd tussen Lokeren en Laarne. Er vielen geen gewonden maar de rijbaan was bezaaid met brokstukken. Het ongeval gebeurde net voor de parking Kalken. Bij een remmanoeuvre kwam het tot een kop-staartaanrijding tussen drie voertuigen. De betrokken bestuurders bleven ongedeerd maar de drie wagens raakten wel zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Er was file vanaf Waasmunster, met wachttijden die opliepen tot anderhalf uur.