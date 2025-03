Niels Destadsbader en Herbert Flack in Wase nachtclub, voor opnames trailer theaterstuk 'Aspe - Moord in de nachtclub'

Tijd voor wat showbizznieuws dan. In The Chalet Nightclub in Waasmunster is vandaag de cast voorgesteld van het nieuwe theaterstuk Aspe - Moord in de Nachtclub. Naast Herbert Flack, die terug in de kleren kruipt van inspecteur Van In, zal ook Niels Destadsbader te zien zijn in de rol van inspecteur De Swaef. Ook David Cantens, geboren en getogen Sint-Niklazenaar maakt deel uit van de cast. En hij mocht zich al even inleven in zijn personage als nachtclubuitbater, voor de opnames van de trailer.