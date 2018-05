In Beveren heeft CD&V haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Meest opvallende naam is wellicht David Van de Vijver, één van de zonen van huidig burgemeester Marc Van de Vijver. Hij staat op plaats 23. CD&V gaat naar de kiezer met een mix van nieuwe en oude gezichten. De top 5 was al bekend, met burgemeester Marc Van de Vijver als lijsttrekker, Laura Staut als nieuw gezicht op twee, en verder de twee CD&V-schepenen en de OCMW-voorzitter. Nieuwkomer David Van de Vijver is 32 jaar en heeft nog geen politieke ervaring.