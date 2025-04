Windmolenproject Laarne opnieuw op de tekentafel van de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering moet opnieuw een beslissing nemen over de bouw van vier windturbines in Laarne. Energieproducenten Engie en Luminus wilden die anderhalf jaar geleden bouwen tussen de E17 en de Dendermondsesteenweg, maar dat zagen de gemeente en de buurtbewoners niet zitten. Uiteindelijk vergunde de Vlaamse Regering één windturbine. Maar daartegen gingen de energieleveranciers én de buren in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En, dat beroep is gegrond. Daardoor moet het windmolenproject weer naar de tekentafel.