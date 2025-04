Nina Sterckx, uit Laarne, heeft een zilveren medaille behaald op het EK gewichtheffen in Moldavië. In de klasse tot 59 kilogram kon Sterckx 207 kilogram tillen, verspreid over twee onderdelen. Voor Sterckx is de zilveren medaille toch nog een lichte ontgoocheling. Ze was de favoriete in haar categorie en ze ging eigenlijk voor goud.