Tweede ochtend op rij zware hinder op E17 na ongeval met 4 voertuigen in Laarne

Het verkeer op de E17 heeft voor de tweede ochtend op rij in beide richtingen zware hinder ondervonden. De oorzaak was een ongeval op het grondgebied Laarne richting Antwerpen waarbij 4 voertuigen betrokken raakten. De bestuurder van een auto verloor de controle over zijn voertuig en raakte daarbij een vrachtwagen. Nog eens twee andere trucks raakten daardoor ook nog betrokken. Er was heel wat schade, maar gewonden vielen er gelukkig niet. Er was wel een hele tijd maar één rijstrook vrij waardoor er een lange file ontstond die tot aan het UZ in Gent reikte. In de andere rijrichting ontstond er een kijkfile die reikte tot in Waasmunster.