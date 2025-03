De renster van 22 uit Laarne won eergisteren nog de GP Oetingen en kijkt met vertrouwen uit naar de rest van het voorjaar. Het is voorlopig eindelijk eens een seizoen zonder pech en valpartijen voor haar. In 2023 en 2024 kwam ze enkele keren zwaar ten val, waardoor haar voorbereiding telkens in het water viel en de grote resultaten ook uitbleven.