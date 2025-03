Edward Theuns heeft vanmiddag de Bredene Koksijde Classic gewonnen. In een sprint haalde de renner uit Laarne het voor de Amerikaan Lamperti en Eekhoff, die woensdag nog won. Het is de 10de profzege voor Theuns, zijn eerste sinds 2021. Want de voorbije jaren werd hij vooral als lead-out uitgespeeld. Maar vandaag kon hij eindelijk eens voor eigen succes gaan. En dat pakte dus goed uit.