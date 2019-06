Dievegge maakt tientallen slachtoffers in Schellebelle, maar parket treedt niet op

Een vrederechter in Hamme heeft voor het eerst een sociale huisvestingsmaatschappij gelijk gegeven die privédedectives had ingeschakeld om na te gaan of huurders in het buitenland een huis hebben. Dat meldt VRT NWS. De Zonnige Woonst in Hamme liet het buitenlands vermogen van zes huurders van Turkse afkomst controleren. Dat gebeurde via een Nederlands privébedrijf dat het kadaster in Turkije ging controleren. Alle zes hadden ze een huis of bouwgrond in Turkije. Vijf huurders trokken naar de vrederechter om de opzegging van hun huurovereenkomst aan te vechten. Maar ze krijgen nu dus ongelijk. Als huurders een woning of bouwgrond hebben in het buitenland, is dat een geldige reden om hen hier een sociale woning te weigeren, zegt de vrederechter. De uitspraak is een primeur voor ons land.