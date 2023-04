57-jarige vrouw blijft aangehouden na moord op Peter De Bock in Oudegem

De 57-jarige vrouw, die verdacht wordt van de moord op de 64-jarige Peter De Bock uit Oudegem, blijft voorlopig aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. De feiten dateren van begin februari. De vrouw, die bij het slachtoffer woonde, werd toen aangehouden samen met nog twee anderen. Nadat de broer van het slachtoffer alarm had geslagen, vond de politie het lichaam van Peter De Bock, gewikkeld in een tapijt. De twee andere verdachten werden vrij snel weer vrijgelaten, maar de vrouw blijft dus nog minstens een maand langer in de cel. Of ze intussen al een volledige bekentenis heeft afgelegd, is niet duidelijk.