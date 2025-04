Sluiting spooroverweg in Oudegem weer stap dichterbij, oppositie dringt aan op extra onderzoek

In Dendermonde heeft het stadsbestuur de rooilijn en onteigeningen van de Berkestraat goedgekeurd. Die beslissing is nodig om de spooroverweg in de Hofstraat defintief te kunnen sluiten. Het stadsbestuur, de provincie en spoorwegbeheerder Infrabel hebben al sinds 2016 een overeenkomst over die sluiting. Die kadert ook in de aanleg van de fietssnelweg tussen Dendermonde, Aalst en Wetteren. Volgens oppositiepartij N-VA gaat alles té snel en is de impact op de verkeersveiligheid en de doorstroom van hulpdiensten onvoldoende onderzocht. Ook de 178 buurtbewoners die een petitie waren gestart, voelen zich in de steek gelaten.