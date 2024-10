In het volleybal heeft VC Oudegem zich gisterenavond naar een 3-2-overwinning geknokt tegen Geel, de nieuwkomer in de Lotto Volley League. De dames van coach Fien Callens kwamen twee keer op achterstand tegen de laatste in de competitie, maar vochten steeds terug. Met de steun van het talrijk opgekomen thuispubliek voor het Volleybak-evenement, haalde Oudegem de overwinning na een tiebreak binnen.