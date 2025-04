Brand bij papierverwerkingsbedrijf VPK in Oudegem is snel onder controle na tussenkomst van arbeiders

Het heeft afgelopen nacht gebrand bij het papierverwerkingsbedrijf VPK in Oudegem bij Dendermonde. De brand ontstond rond half drie op een transportband. Daar had een lading papier vuur gevat. De arbeiders legden de band meteen stil om het vuur te blussen. Even later kwam de brandweer ter plaatse. Daardoor bleef de schade beperkt. Het is niet de eerste keer dat het brandt bij VPK. De grondige maatregelen die na de vorige branden werden genomen, hebben afgelopen nacht geholpen, om het vuur sneller onder controle te krijgen.