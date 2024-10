Op de laatste schooldag voor de herfstvakantie is Halloween en verkleedpartijen hét grote thema op veel scholen in onze streek. En dat is in basisschool Echo in Oudegem niet anders. Daar zijn alle leerlingen verkleed en moeten ze per klas een heus Halloweenparcours afleggen. Van voelen aan heksenhaar en spinnen verzamelen tot een griezelige bezemdans.