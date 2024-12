Coach Fien Callens verlaat VC Oudegem op het einde van het seizoen

Fien Callens, de coach van VC Oudegem, verlaat de club op het einde van het seizoen. Callens was maar liefst zes seizoenen lang coach van de Oudegemse volleybalvrouwen. Onder haar leiderschap won VC Oudegem in 2022 de Beker van België. En ze werd datzelfde jaar ook verkozen tot 'Coach van het Jaar'. Maar nu is het tijd om een andere weg in te slaan, laat Callens zelf weten op Facebook. Ook al was het geen makkelijke beslissing om de club los te laten, ze wilt nu meer aandacht gaan besteden aan haar gezin.