Buurt protesteert tegen sluiting overweg in Oudegem: "Er zijn andere en betere alternatieven"

In Oudegem, bij Dendermonde, protesteren buurtbewoners tegen de geplande sluiting van een spoorwegovergang in hun gemeente. Met de auto zou Oudegem vanuit Appels en Dendermonde enkel nog bereikbaar zijn via de steenweg. De buurt vreest dat daardoor het verkeer nog drukker zal worden en de hulpdiensten vaak strop zullen zitten. Volgens het stadsbestuur is het sluiten van de overweg net nodig om de verkeersveiligheid te verhogen.