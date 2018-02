Zoektocht naar drenkeling in Aalst

In Aalst zijn sinds 5.30 uur deze ochtend de hulpdiensten massaal aanwezig ter hoogte van de Dender aan de Zwarte Hoekbrug. De hulpverleners zoeken er naar een persoon die vermoedelijk in het water is gevallen.

Vroeg deze ochtend zag iemand een lichaam in het water en sloeg alarm. De hulpverlening kwam snel op gang, maar op dit moment is de drenkeling spoorloos. Het zonaal duikalarm is afgekondigd. Dat wil zeggen dat alle omliggende brandweerkorpsen wordt gevraagd om duikers naar Aalst te sturen.

Of de persoon een carnavalist is, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Zondag trok de 90ste stoet door de straten, die verliep tot zondagavond laat zo goed als incidentloos. Over de eerste feestnacht zijn nog geen cijfers vrijgegeven.

