In de Kapellestraat in Welle, deelgemeente van Denderleeuw, leven de buurtbewoners al enkele weken in het stof. Ter hoogte van de spooroverweg ligt een enorme berg zand die gebruikt wordt voor wegenwerken in Erembodegem. Dagelijks passeren er tientallen vrachtwagens en die verspreiden het zand tot in de huizen. De gemeente eist maatregelen.