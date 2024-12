Minderjarige verdachte naar gesloten oriëntatie na steekincident in Welle

De jeugdrechter in Dendermonde heeft beslist om de 15-jarige verdachte die betrokken was bij het steekincident in Welle op 16 december voorlopig te plaatsen in een gesloten oriëntatie. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. De feiten vonden plaats in een woning in Welle, waar een 19-jarige jongen levensgevaarlijk gewond raakte na een steekincident. De hulpdiensten gingen ter plaatse over tot reanimatie maar de jongen overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de 15-jarige zus van het slachtoffer als verdachte. Het parket vorderde een onderzoeksrechter die het onderzoek naar de feiten en de omstandigheden waarbinnen de feiten zich hebben voorgedaan zal voeren. Er werd, gelet op het feit dat verdachte minderjarig is, ook een jeugdrechter gevorderd. Na de voorleiding voor de jeugdrechter op 17 december werd beslist om de 15-jarige voorlopig in een gesloten oriëntatie over te brengen. Het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden wordt verdergezet door de Politiezone Denderleeuw-Haaltert onder leiding van de onderzoeksrechter.