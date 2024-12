Jeugdrechter beslist of meisje opnieuw naar huis kan onder voorwaarden, of geplaatst moet worden

Volgens de vader gaat het om een tragisch ongeval, na een ruzie over een laptop. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en een onderzoeks- en jeugdrechter gevorderd. De 15-jarige zus verscheen vanmiddag al voor die jeugdrechter, die beslist over een voorlopige maatregel. Volgens professor De Bondt van de Universiteit Gent heeft de jeugdrechter heeft een heel scala aan mogelijke maatregelen, afhankelijk van of het hier gaat om een jeugddelict dan wel om een ruzie met dramatische afloop.