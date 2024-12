19-jarige man overleden in Welle, verdachte opgepakt

Bij een incident in Welle, een deelgemeente van Denderleeuw, is vanmiddag een jongen van 19 om het leven gekomen. Dat nieuws wordt bevestigd door Jo Fonck, de burgemeester van Denderleeuw. Het incident gebeurde om twee uur vanmiddag. Wat er precies is gebeurd, dat is niet helemaal duidelijk. Maar volgens de burgemeester zou er sprake zijn van intrafamiliaal geweld. Het slachtoffer zou nog overgebracht zijn naar het ziekenhuis, maar de jongen zou daar overleden zijn. Intussen zou er al een verdachte zijn opgepakt.