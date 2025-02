Yenthe uit Denderleeuw krijgt hulp en liefde van assistentiehonden: "Nieuwe gastgezinnen nodig om honden op te leiden"

De Oost-Vlaamse Hachiko vzw is nog altijd op zoek naar gastgezinnen die een assistentiehond willen opleiden. Zo'n assistentiehonden helpen mensen met een motorische beperking in het dagelijkse leven. De vzw heeft al zo'n 100 honden opgeleid, en die maken het leven van hun baasjes aanzienlijk beter. Maar er zijn nog veel mensen die geholpen kunnen worden, en daarom zijn er dus meer gastgezinnen nodig. Dat de hulp én de liefde van de hond echt kan helpen, dat merkt ook de Yenthe uit Welle. De jongen is 15 jaar en zit in een rolstoel door spierspasmen en onderontwikkelde benen.